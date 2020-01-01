2020/01/01 | 13:58 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت محافظتا صلاح الدين والأنبار تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس.وقال المكتب الإعلامي لمحافظ صلاح الدين :إن”محافظ صلاح الدين عمار جبر خليل أعلن وحسب الصلاحيات التي منحت للمحافظين من مجلس الوزراء قرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس لإفساح المجال أمام أهالي صلاح الدين للتمتع بتلك الإجازة”.بدوره أعلن محافظ الأنبار على فرحان تعطيل الدوام

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد في الأنبار وصلاح الدين وكالة صدى الاعلام للانباء.

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