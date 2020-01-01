البنتاغون يرسل 750 جندياً إلى العراق.. و4 آلاف يتجهزون

2020/01/01 | 13:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)…أعلن وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، أن البنتاغون سيرسل “فورا” حوالي 750 جنديا إضافيا إلى الشرق الأوسط “ردا على الأحداث الأخيرة في العراق”.وقال إسبر في بيان، الأربعاء، إنه “سيتم نشر حوالي 750 جنديا في المنطقة على الفور”، وبدا أنه يؤكد بذلك معلومات مسؤول أميركي قال في وقت سابق إن الولايات المتحدة أرسلت 500 جندي […]

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