بالفيديو .. شيوخ عشائر شمال بغداد يتظاهرون للمطالبة بإطلاق سراح الشيخ رافع المشهداني

2020/01/01 | 14:03 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الإخباريةتظاهر العشرات من شيوخ عشائر شمال العاصمة بغداد وقطعوا الطريق الرابط بين بغداد وصلاح الدين، للمطالبة بإطلاق سراح الشيخ رافع حاتم المطلك المشهداني.وكان...

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