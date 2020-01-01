2020/01/01 | 14:04 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- “الحشد الشعبي” ينسحب من أمام السفارة الأميركية في الخضراء يتبع..

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