اكتمال مد خطوط أنابيب أضخم حقل غاز بالعالم

2020/01/01 | 14:08 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المدير التنفيذي لشركة "بارس" المشغلة لحقل بارس الجنوبي في الخليج العربي، عن اكتمال عمليات مد جميع خطوط الأنابيب البحرية بحقل الغاز الأضخم بالعالم والمشترك بين إيران وقطر.

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