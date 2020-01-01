اغلاق المنطقة الخضراء والسفارة ترد بقنابل الغاز على عناصر من الحشد تحرق العلم الامريكي

2020/01/01 | 14:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-(أ ف ب) – أطلقت قوات أمن السفارة الأميركية في بغداد صباح الأربعاء لبعض الوقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المحتجين العراقيين المؤيدين لإيران، كانوا يقومون بحرق العلم الأميركي، كما شاهد مصور في وكالة فرانس برس.وبعد مهاجمتهم السفارة الأميركية لساعات، أعلن مئات الأشخاص الثلاثاء اعتصاماً مفتوحاً في محيط السفارة، لتحقيق مطلبهم بانسحاب الأميركيين […]

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