من الخضراء إلى جوار بابل.. الحشد ينهي تظاهراته أمام السفارة الأميركية ويعتصم خارج المنطقة الدولية

2020/01/01 | 14:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت هيئة الحشد الشعبي، الأربعاء، بيانا رسميا دعت فيه جماهير الحشد للانسحاب من أمام مبنى السفارة الأمريكيّة في بغداد.وقالت الهيئة في بيان، إن “الحشد الشعبي يدعو الجماهير المتواجدة قرب السفارة الأمريكية إلى الانسحاب احتراماً لقرار الحكومة العراقية التي أمرت بذلك وحفاظًا على هيبة الدولة ويقول للجماهير المتواجدين هناك ان رسالتكم وصلت”.🔺#عاجل#الحشد_الشعبي يدعو الجماهير […]

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