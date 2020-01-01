مفوضية حقوق الانسان: ظاهرة الاعتداء على البعثات اصبحت تتكرر دون موقف حكومي

2020/01/01 | 14:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أكد عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان علي البياتي ان ظاهرة الاعتداء على البعثات الدبلوماسية اصبحت تتكرر في العراق دون أي موقف حكومي، فيما بين ان العراق اذا رغب بقطع علاقاته مع أي دولة فيتم ذلك عبر الطرق الدبلوماسية.وقال البياتي في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم إنه “نؤكد ان التظاهر حق مشروع للمواطن العراقي […]

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