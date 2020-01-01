2020/01/01 | 14:10 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- علق المغردون في برنامج "هاشتاغ الذي يبث على قناة العالم حول الاعتداء الأميركي الجوي على مواقع للحشد الشعبي التابع للقوات المسلحة العراقية والذي را...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( العدوان الاميركي على الحشد يثير غضبا شعبيا في مواقع التواصل ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( العدوان الاميركي على الحشد يثير غضبا شعبيا في مواقع التواصل ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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