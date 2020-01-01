العدوان الاميركي على الحشد يثير غضبا شعبيا في مواقع التواصل

2020/01/01 | 14:10 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق المغردون في برنامج "هاشتاغ الذي يبث على قناة العالم حول الاعتداء الأميركي الجوي على مواقع للحشد الشعبي التابع للقوات المسلحة العراقية والذي را...

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