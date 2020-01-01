دراسة: الشعر السميك أضعف من الرقيق وسريع التكسر!

2020/01/01 | 14:16 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال علماء يدرسون كيفية تكسّر خيوط الشعر، إن نوعية الشعر الرقيق غالبا ما تكون أقوى وأكثر متانة من الشعر الثخين.وشملت الدراسة، التي أجرتها جامعة كاليفورنيا، أخذ عينات من شعر البشر والدببة والخنازير والخيول والكابيارا والزرافات والفيلة.وربط الباحثون خصلا فردية بجهاز، سحبها بلطف تدريجيا إلى أن انكسرت.ووجدوا أن العقد الرفيعة كانت قادرة على

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