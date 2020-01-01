واشنطن ترسل تعزيزات أمنية الى سفارتها في بغداد وتضع 4000 مقاتل من المارينز في حالة تأهب

2020/01/01 | 14:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أرسلت وزارة الدفاع الأمريكية، قوة من مشاة البحرية المارينز، من الكويت إلى العراق، للمساهمة في حماية السفارة الأميركية في بغداد التي تتعرض لهجوم مستمر من أنصار الحشد الشعبي.

وأظهرت لقطات فيديو هبوط طائرتين مروحيتين في ساحة السفارة، تقل مئة جندي من قوات المارينز لحماية السفارة من محتجي الحشد الشعبي.

وكانت السفارة قد حذرت عبر مكبرات الصوت من الاقتراب من مبنى السفارة بعد منح الصلاحيات لقوات حماية السفارة بإطلاق النار على كل من يقتحم المبنى.

من جهة أخرى، رفعت الولايات المتحدة حالة التأهب لأربعة آلاف مقاتل من المارينز بعد تحول مراسم تشييع شهداء الحشد الشعبي الى احتجاجات غاضبة أمام سفارة واشنطن في بغداد.

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