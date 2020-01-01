بالصور .. وصول قوات المارينز الأمريكية إلى أراضي مجمع السفارة الأمريكية في بغداد

2020/01/01 | 14:34 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلت قوات المارينز الأمريكية، اليوم الاربعاء، القادمة من الكويت إلى أراضي مجمع السفارة الأمريكية في بغداد بثلاث طائرات من طراز MV-22.وأعلنت، وزارة ُ الدفاع الأمريكية،...

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