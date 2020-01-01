الحشد يدعو المعتصمين قرب السفارة الأمريكية إلى الانسحاب

2020/01/01 | 14:35 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

دعا الحشد الشعبي، اليوم الاربعاء، المتظاهرين امام السفارة الامريكية في بغداد الى الانسحاب احتراما لقرار الحكومة العراقية.

وقال الحشد في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "الحشد الشعبي يدعو الجماهير المتواجدة قرب السفارة الأمريكية إلى الانسحاب احتراماً لقرار الحكومة العراقية التي أمرت بذلك وحفاظًا على هيبة الدولة ويقول للجماهير المتواجدين هناك ان رسالتكم وصلت".

واضاف "ويثمن في الوقت نفسه موقف القائد العام للقوات المسلحة والشخصيات السياسية والدينية والثقافية والشعبية الرافضة والمستنكرة للعدوان الأمريكي الغاشم على قطعات الحشد الشعبي، ويدعو الجميع للمشاركة في مجالس العزاء الخاصة بالشهداء في بغداد والمحافظات وسيقام العزاء المركزي في بغداد الجادرية بالقرب من مطعم السفينة حيث ستنصب سرادق العزاء هناك".

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