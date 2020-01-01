المصدرون الأتراك غير ملزمين بتحويل إيرادات العملة الصعبة إلى الليرة

2020/01/01 | 14:40 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت الجريدة الرسمية في تركيا مرسوما معدلا تلغي بموجبه أنقرة إلزام المصدرين بتحويل إيرادات النقد الأجنبي إلى الليرة.

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