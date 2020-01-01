ليس هناك دعوة رسمية لفض اعتصام السفارة الاميركية

2020/01/01 | 14:41 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مراسل العالم من بغداد انه ليست هناك دعوة رسمية من قبل الحشد الشعبي او غيره لفض الاعتصام امام السفارة الاميركية في بغداد....

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