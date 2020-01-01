هيفاء وهبي تُثير تفاعلاً في مصر بفستان أخضر برّاق

2020/01/01 | 14:44 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحيت المطربة اللبنانية، هيفاء وهبي، حفلاً غنائياً في فندق “JW Marriott”، بالعاصمة المصرية، القاهرة، وذلك ضمن فعاليات ليلة رأس السنة الجديدة، 2020.وافتتحت المطربة اللبنانية حفلها الغنائي، خلال الساعات الأولى، بفستان أخضر برّاق، يتألف من قطعتين، إحداهما كنزة قصيرة والأخرى تنورة مفتوحة من الجانب.وكانت إطلالة هيفاء وهبي بسيطة من حيث الإكسسوارات، كما اكتفت بترك

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