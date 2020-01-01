2020/01/01 | 14:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشرت صحيفة الغارديان تقريرا بعنوان الهجوم على السفارة الأميركية في بغداد يظهر إخفاق الاستراتيجية الأميركية.

وقال التقرير، إنه طالما كان الهجوم على مقر للسفارة الأميركية أو تعرضها للتفجير مؤشرا على تدهور الولايات المتحدة، وبهذا تمثل مشاهد تعرض مقر السفارة الأميركية في بغداد للهجوم نهاية ملائمة للعقد المنتهي للتو.

وأشار كاتب التقرير الى أن أحداث بغداد ليست حاسمة بنفس الدرجة التي كانت عليها عملية إجلاء السفارة الأميركية في سايغون عام خمسة وسبعين بالطائرات المروحية أو الاستيلاء على السفارة الأميركية في طهران بعد ذلك بأربعة أعوام.

ويقول كاتب التقرير، إن المتظاهرين، الذين كانوا تحت إمرة كتائب حزب الله، مروا عبر نقاط تفتيش حكومية، مضيفاً، أن قوات الأمن التي لم تتوان في السابق عن إطلاق عبوات الغاز لمهاجمة جماجم المتظاهرين المعارضين للنفوذ الإيراني في العراق، وقفت دون اكتراث تشاهد إطلاق عبوات المولوتوف على السفارة الأمريكية.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الغارديان: الهجوم على السفارة الأميركية في بغداد يظهر إخفاق الاستراتيجية الأميركية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الغارديان: الهجوم على السفارة الأميركية في بغداد يظهر إخفاق الاستراتيجية الأميركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).