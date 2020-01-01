جبهة الإنقاذ والتنمية تحذر من أزمات شديدة ستثيرها محاصرة السفارة الأميركية

2020/01/01 | 14:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت جبهة الإنقاذ والتنمية برئاسة أسامة النجيفي، من حدوث أزمات شديدة قد تثيرها محاصرة السفارة الاميركية في بغداد.

وأكدت الجبهة في بيان، على ضرورة اتخاذ موقف وقرار وطني خالص وبإرادة وطنية خالصة، بعيدة عن أية امتدادات أو أجندات تتعلق بمصالح اقليمية أو دولية، مبينا أن ما حدث في محيط السفارة الاميركية يقدم صورة مشوهة، فالصراع الأميركي الايراني يفرز سمومه في العراق تحديدا، وهذا ما أكده محاصرة السفارة وحرق بواباتها من قبل حشود أحزاب ترفع أعلامها الخاصة في الوقت الذي يعلن الحشد الشعبي أنه جزء من القوات المسلحة ويتبع القائد العام للقوات المسلحة في كل تحركاته.

ولفت البيان الى أن الاخطار التي تسببها مثل هذه التحركات ستجلب الويلات على الشعب، فمن غير المقبول الطعن بمصداقية التزامات العراق الدولية والقانونية والأخلاقية، بالاعتداء على الهيئات الدبلوماسية تحت شعارات وأهداف لا تتعلق بمصلحة الشعب.

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