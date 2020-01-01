وزير الخارجية يخرج عن صمته بشأن اقتحام السفارة: تحدثت مع عبد المهدي والرسالة وصلت!

2020/01/01 | 14:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية محمد الحكيم، اليوم الاربعاء، أن رسالة المحتجين امام السفارة الامريكية في بغداد قد وصلت، مشددا على أن سلامة انسحابهم “أصبحت ضرورة”.وكتب الحكيم الذي لم يدل بأ تعليق منذ وصول المحتجين من اتباع الحشد إلى مقر السفارة الاميركية صبيحة أمس الثلاثاء ، في تغريدة له عبر موقع “تويتر”، إن حماية الدبلوماسيين والبعثات […]

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