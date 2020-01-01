مكتب فالح الفياض يلمح لعدم ذهابه إلى السفارة الأمريكية: الصور قرب جسر الطابقين ببغداد

2020/01/01 | 14:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

ألمح مكتب رئيس هيأة الحشد الشعبي، فالح الفياض، الأربعاء (1 كانون الثاني 2019) إلى عدم التحاق الأخي...





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