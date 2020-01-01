صوفي بيرو - النقابية (syndicalisme) في قاموس الحركات الاجتماعية

2020/01/01 | 14:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #صوفي_بيرو قاموس الحركات الاجتماعية تأليف سيسيل بيشو و اوليفيه فيليول و ليليان ماتيو ترجمة عمر الشافعي.يشير مفهوم النقابية Syndicalisme)23) في آن واحد إلى الفعل الجماعي في مجال العمل وإلى المنظمات التي تطرح على نفسها هدف الدفاع عن الأشخاص ذوي المصالح المهنية المشتركة.وتوسعا، تحيل النقابية إلى الحركة العمالية حيث تشكل النقابية (أو العمل النقابي) أحد تعبيراتها التاريخية.وتأتي تعددية المعاني......

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