جلبير الأشقر - 2019 وداعاً…

2020/01/01 | 14:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جلبير_الأشقر لا، ليس القصد من هذا العنوان توديع القارئات والقراء، بل توديع سنة 2019 في بعض ما انطوت عليه من أحداث ومنعطفات وذلك بإبداء بعض التأملات.وقد أوحت لي هذا العنوانَ تغطية التلفزيون الجزائري لجنازة أحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش الجزائري الذي لقي حتفه قبل أيام، وسوف أبدأ بالتالي من هذا الحدث الأخير.«وداعاً أسد الجزائر» هو العنوان الذي اختاره التلفزيون الجزائري للتغطية المذكورة.وقد كان قصدُهم......

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