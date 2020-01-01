بالصور | كوردستان تحتفل بالعام الجديد بالدبكات والألعاب النارية

2020/01/01 | 14:57 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق المحتفلون الألعاب النارية في الهواء ترحيباً بالعام الميلادي الجديد – صورة: كوردستان 24

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