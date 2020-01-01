وزير الخارجية: رسالة المحتجين وصلت

2020/01/01 | 15:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية محمد علي الحكيم، اليوم الأربعاء، أن رسالة المحتجين أمام السفارة الاميركية وصلت.

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