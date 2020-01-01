وزير الخارجية : وصلت رسالة المحتجين وأصبح انسحابهم ضرورة من امام السفارة

2020/01/01 | 15:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… اكد وزير الخارجية محمد الحكيم، اليوم الاربعاء، أن رسالة المحتجين امام السفارة الامريكية في بغداد قد وصلت، مشددا على أن سلامة انسحابهم “أصبحت ضرورة”.وقال الحكيم، في تغريدة له عبر موقع “تويتر”، إن حماية الدبلوماسيين والبعثات الدبلوماسية وسفاراتها تبقى مسؤولية العراق التي تعهد بها بموافقته على اتفاقية جنيف.واضاف الحكيم، تحدثت مع رئيس الوزراء […]

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