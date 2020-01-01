مصرف يعلن عن تسهيلات لمنتسبي الداخلية بحصولهم على السلف والقروض

2020/01/01 | 15:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعلن مصرف الرافدين عن “امتيازات وتسهيلات” مالية لمنتسبي وزارة الداخلية في حصولهم على السلف والقروض.وقال المكتب الإعلامي في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم الاربعاء إن “منتسبي وزارة الداخلية أصبحوا مشمولين بأنواع السلف والقروض التي يطلقها المصرف بعد أن تم توطين رواتبهم واختيارهم ل‍مصرف الرافدين في منحهم بطاقة الماستر كارد الدولية”.وأضاف أن “المصرف […]

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