آبل تتطلع إلى BOE لتكون ثاني أكبر مزود لها بشاشات OLED في العام 2021

2020/01/01 | 15:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تخطط شركة آبل لطلب مجموعة من شاشات OLED من شركة BOE الصينية مع إمكانية جعل هذه الشركة المتخصصة في صناعة الشاشات ثاني أكبر مورد لها لشاشات OLED في العام 2021.



وجدير بالذكر أن هذه الشائعات تأتي من مصادر في كوريا الجنوبية وتفيد أن شركة آبل تتطلع إلى طلب حوالي 45 مليون شاشة OLED من شركة BOE سيتم إستخدامها في هواتف iPhone القادمة في العام 2021.

هذا سيجعل BOE هي ثاني أكبر مورد لشاشات OLED لشركة آبل بعد شركة سامسونج التي ستواصل تزويد شركة آبل بمعظم شاشات OLED، وستنزل شركة LG Display إلى المرتبة الثالثة، بينما ستقوم شركة Japan Display بتزويد شركة آبل بشاشات OLED الصغيرة من أجل الساعات الذكية Apple Watch.

قد تحتاج شركة آبل إلى المزيد من شاشات OLED في العام 2020 إذا كانت الشائعات عن تشكيلة iPhone 12 Series كلها صحيحة.



ولكن من غير الواضح ما إذا كانت شاشات OLED المُصنعة من قبل شركة BOE ستشق طريقها إلى هواتف iPhone القادمة في العام 2020.



وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن شركة BOE تُزود شركة Huawei بالشاشات المستخدمة في سلسلة هواتف Huawei Mate Series، وغيرها من الشركات الأخرى.

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