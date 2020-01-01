مدونة سامان نوح

2020/01/01 | 15:09 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: سامان نوح هواية ملتزمين بأوامر الحكومة وهيبة الدولة! فصائل الحشد التي “زارت” الخضراء “بدعم مفتوح” وأحرقت بوابات السفارة الامريكية وأرعبت سفارات العالم، تقول انها: نزولا عند أوامر الحكومة ستنسحب من أمام السفارة الأمريكية.ودعت هيئة الحشد الشعبي في بيان “الجماهير المتواجدة قرب السفارة الأمريكية إلى الانسحاب احتراماً لقرار الحكومة العراقية التي أمرت بذلك وحفاظًا […]

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