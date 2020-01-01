لماذا إختفى الملثمون حول السفارة الأمريكية في بغداد؟!

2020/01/01 | 15:12 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلنا يتذكر كيف هللت الادارة الامريكية برئاسة دونالد ترامب ورحبت بالاعتداء الآثم الذي تعرضت له القنصلية الايرانية في النجف الاشرف في ليل 27 نوفمبر عام...

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