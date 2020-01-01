الحشد الشعبي يدعو المحتجين المتواجدين قرب السفارة الأميركية الى الانسحاب

2020/01/01 | 15:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت هيئة الحشد الشعبي، المحتجين المتواجدين امام السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء ببغداد، إلى الانسحاب احتراماً لقرار الحكومة العراقية.

وقالت الهيئة في بيان، إن الحشد الشعبي يدعو الجماهير المتواجدة قرب السفارة الأميركية إلى الانسحاب، وذلك حفاظا على هيبة الدولة، بعد أن أمرت الحكومة العراقية بالانسحاب، لافتا الى أن رسالة الحشد الشعبي قد وصلت الى الولايات المتحدة.

ودعت الهيئة في بيانها، الجميع إلى المشاركة في مجالس العزاء الخاصة بالشهداء في بغداد والمحافظات، مشيرة الى أن العزاء المركزي لهم سيقام في منطقة الجادرية ببغداد.

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