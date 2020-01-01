بالصور … بدء انسحاب المعتصمين من امام السفارة الامريكية في بغداد

2020/01/01 | 15:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… بدأ المعتصمون بالانسحاب من أمام السفارة الاميركية في بغداد، وجاء ذلك تلبية لدعوة هيئة الحشد الشعبي بذلك.وكان دعا الحشد الشعبي المتظاهرين امام السفارة الامريكية في بغداد الى الانسحاب احتراما لقرار الحكومة العراقية.وقال الحشد في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم الاربعاء إن “الحشد الشعبي يدعو الجماهير المتواجدة قرب السفارة الأمريكية إلى الانسحاب […]

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