2020/01/01 | 15:23 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشيخ علي: امريكا لم تقتل أحدا قرب سفارتها في حين قتلت "الاحزاب" اكثر من 500 متظاهر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/01 | 15:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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