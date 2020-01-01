الشيخ علي: واشنطن قدرت أضرار سفارتها بـ 100 مليون دولار وطالبت بتسليمها ’’قادة الهجوم’’ عليها

2020/01/01 | 15:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

قال عضو مجلس النواب، المرشح لرئاسة الوزراء فائق الشيخ علي، الأربعاء (1 كانون الثاني 2020)، إن الولايات المتحدة قدرت الاضرار التي طالت سفارتها في بغداد، جراء محاصرتها من قبل محتجين يوم أمس، بـ 100 مليون دولار.

وذكر الشيخ علي في تغريدة عبر منصة "تويتر"، أن "الولايات المتحدة تقدِّرُ ضرر اعتداء المهاجمين على سفارتها ببغداد بـ 100 مليون دولاراً أميركياً ثمن سياج وباب وجامة (زجاجة)"، مشيراً الى أن "العراق سيدفعها من ميزانية شعبه".

وأضاف، أن "أمريكا تطالب بتسليمها قادة الهجوم على السفارة بهدوء، أو ترك الأمر لهم لاصطيادهم بالگزوة (المصيدة)"، دون أن يكشف عن الجهة التي طالبتها واشنطن بتسليم قادة التظاهرات.





واندلعت أمام مقر السفارة الأمريكية في العراق، صباح الثلاثاء (31 كانون الأول 2019) مظاهرات حاشدة احتجاجا على الضربات التي وجهتها الولايات المتحدة، الأحد الماضي، إلى مواقع لـ "كتائب حزب الله" في أراض حدودية للعراق وسوريا، وأسفرت عن مقتل 25 شخصا على الأقل.

واتهم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إيران بالوقوف وراء "الهجوم" على السفارة، مهددا إيران بأنها ستتحمل "المسؤولية الكاملة" عن هذه الأحداث.

وشارك بالتظاهرات المنددة بالقصف الامريكية، أمام السفارة الامريكية، الأمين العام لعصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، والأمين العام لمنظمة بدر، هادي العامري، ونائب رئيس هيأة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، ونائب الأمين العام لسرايا الخراساني، حامد الجزائري، فيما رفع عضو مجلس النواب، عن كتلة الصادقون النيابية، حسن سالم، علمي الحشد الشعبي وكتائب حزب الله على السياج الخارجي للسفارة.

وفي وقت سابق من اليوم دعا الحشد الشعبي، المحتجين المتواجدين قرب السفارة الأمريكية، في المنطقة الخضراء، وسط العاصمة بغداد، إلى الانسحاب.

وذكر موقع اعلام الحشد الشعبي، ان الأخير "دعا الجماهير المتواجدة قرب السفارة الأمريكية إلى الانسحاب احتراماً لقرار الحكومة العراقية التي أمرت بذلك وحفاظًا على هيبة الدولة"، مضيفا ان "رسالتكم وصلت".

بغداد اليوم- بغداد

ألمح مكتب رئيس هيأة الحشد الشعبي، فالح الفياض، الأربعاء (1 كانون الثاني 2019) إلى عدم التحاق الأخير بالاحتجاجات التي خرجت أمام السفارة الأمريكية في بغداد، وذلك بعد نشر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، صوراً للفياض وعدد من قاد

بغداد اليوم- بغداد

قال وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، الأربعاء (01 كانون الثاني 2019)، إنه تحدث مع القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس الوزراء المستقيل، عادل عبدالمهدي، حول إنهاء الاحتجاجات أمام السفارة الأمريكية، مبينا أن رسالة المحتجين ق

بغداد اليوم- بغداد

علّقت السفارة الفرنسية في بغداد، الأربعاء (01 كانون الثاني 2020)، على الأحداث التي شهدتها السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد.

وقالت السفارة في بغداد في تغريدة على منصة "تويتر"، إن "فرنسا عضو في التحالف الدولي،

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