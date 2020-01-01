وزير النفط العراقي يعلن عن أساليب حديثة ومتطورة للحد من التهريب

2020/01/01 | 15:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن وزير النفط ثامر الغضبان، اعتماد أساليب حديثة ومتطورة للحد من تهريب المنتجات النفطية.

وقال الغضبان في تصريح صحفي إن وزارة النفط وقعت عقد لاعتماد ونصب منظومة لكشف النضوحات والتجاوزات على الانابيب الناقلة للمنتجات النفطية، والعقد في مرحلة التنفيذ.

واشار الى أن “جميع الأنابيب النفطية داخل العراق ستعمل بنظام الجي بي أس، ما يمكن الجهات المعنية بمراقبة ومتابعة حركة الصهاريج في أنحاء البلاد، والكشف عن التجاوزات والخروقات التي قد تحدث هنا وهناك، فيما سيتم اعتماد منظومة الإسكادة لكشف التجاوز على أنابيب النفط الخام بهدف السرقة وغير ذلك، ما يساعد الجهات الفنية والهندسية للتحرك بصورة سريعة لمعالجة الحالات الطارئة والسيطرة عليه، فضلاً عن قيام شرطة الطاقة والجهات الامنية بإلقاء القبض على المتورطين بوقت قصير .

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