فائق الشيخ علي يتحدث عن تقديرات واشنطن لأضرار سفارتها في بغداد: 100 مليون دولار وسيدفعها الشعب

2020/01/01 | 15:31 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق قال عضو مجلس النواب، النائب فائق الشيخ علي، الأربعاء، إن الولايات المتحدة قدرت الاضرار التي طالت سفارتها في بغداد، جراء محاصرتها من قبل محتجين يوم أمس، بـ 100 مليون دولار.وذكر الشيخ علي في تغريدة عبر منصة “تويتر”، أن “الولايات المتحدة تقدِّرُ ضرر اعتداء المهاجمين على سفارتها ببغداد بـ 100 مليون دولاراً […]

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