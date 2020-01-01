الحكمة : الإعتداء الأميركي أثر في مباحثات اختيار رئيس الحكومة

2020/01/01 | 15:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت كتلة الحكمة النيابية، اليوم الأربعاء، أن الإعتداء الأميركي على مقرات الحشد الشعبي أثر في مباحثات اختيار رئيس الحكومة.

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