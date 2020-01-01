هيئة الحشد الشعبي تدعو للانسحاب من امام السفارة الامريكية : رسالتكم وصلت

2020/01/01 | 15:33 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]دعت هيئة الحشد الشعبي، الأربعاء، المحتجين المتواجدين قرب السفارة الاميركية في بغداد الى الانسحاب، فيما أشارت إلى ان ذلك يأتي "احتراما" لقرار الحكومة العراقية.

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