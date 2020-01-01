تقرير بريطاني: كان يوماً مُهيناً لواشنطن في بغداد.. والقوات العراقية “تواطأت”

2020/01/01 | 15:36 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



نشرت صحيفة الغارديان البريطانية، الأربعاء، تقريراً حول حادث محاولة اقتحام السفارة الأميركية في بغداد،...

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