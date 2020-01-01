2020/01/01 | 15:36 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أدانت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الاربعاء، في بيان، الهجوم على السفارة الامريكية في بغداد.

وذكرت الوزارة في البيان "تعرب دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولة اقتحام سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد وتعدها عملا غير مقبول ويخالف الاتفاقيات الدولية".

ودعت الوزارة "كافة الأطراف في العراق الشقيق إلى ضبط النفس لتجاوز المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد"، وأعربت الوزارة عن "دعم دولة قطر الكامل للعراق وشعبه الشقيق من أجل الاستقرار والازدهار".

في السياق ذاته، وجهت إسرائيل، تهديدا قويا إلى إيران، على خلفية تعرض السفارة الأمريكية في بغداد لمحاولة اقتحام.

وحذر وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، النظام الإيراني من أن إسرائيل سترد بقبضة من حديد، إذا حاول إقحامها في قضية اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد، وذلك حسب هيئة البث الإسرائيلي "مكان".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قطر تدين محاولة اقتحام السفارة الأمريكية ببغداد) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قطر تدين محاولة اقتحام السفارة الأمريكية ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).