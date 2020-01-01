القوة الجوية يستأنف تدريباته يوم غد الخميس

2020/01/01 | 15:36 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

سيعاود فريق القوة الجوية بكرة القدم تدريباته اليومية انطلاقا من يوم غد الخميس تحضيرا لاستئناف منافسات الدوري الممتاز.

وقال مشرف الفريق مهدي جاسم إن "الصقور ستباشر بالتدريبات مجددا في ملعب النادي،ابتداء من يوم غد الخميس استعداد لمسابقة الدوري الممتاز والتي من المؤمل استئنافها شهر شباط المقبل".

وأضاف جاسم أن "آلية الدوري وكيفية إجرائها مبهمة حتى هذه اللحظة كون جميع الأندية ليس لديها علم بخوض المسابقة من مرحلة واحدة أو توزيعها على شكل مجاميع".

وأشار إلى أن "التدريبات ستشهد غياب خمسة لاعبين وهم مصطفى محمد معن وحسن رائد وايهاب ناصر وحسين جبار ومحمد قاسم نصيف بسبب التحاقهم مع المنتخب الاولمبي".

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