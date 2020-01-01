2020/01/01 | 15:37 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

قال تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، إن ريال مدريد مقتنع بأنه ليس في حاجة لتعزيز تشكيلة الفريق بتعاقدات جديدة في شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، لكنه ربما يضطر للتفريط في بعض اللاعبين.

وأفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية، والمقربة من ريال مدريد، بأن زين الدين زيدان، المدير الفني للمينرجي، واثق من أن لديه فريق متكامل تحت تصرفه بالفعل، يستطيع المنافسة على جميع البطولات.

وأوضحت أن هناك 3 لاعبين ضمن قائمة المرشحين للمغادرة في يناير / كانون الثاني هم:

خيسوس فاييخو

يلعب فاييجو المعار لوولفرهامبتون حتى نهاية الموسم، عدة عروض من ألمانيا وإسبانيا، لكن كل شيء يعتمد على النادي الإنجليزي.

ويلعب خيسوس في صفوف وولفرهامبتون لنهاية الموسم على سبيل الإعارة، لكنه المدافع الشاب يرغب في تغيير وجهته هذا الشتاء.

ويحرص آينتراخت فرانكفورت على إعادته لصفوفه، بعد أن أمضى فترة ناجحة هناك بموسم 2016ـ2017، وسط اهتمام أيضا من فولفسبورج أيضًا.

في الوقت ذاته، قد تتدخل بعض الأطراف الإسبانية للمنافسة على خدمات مدافع ريال مدريد المعار، الذي قد يرحل بصورة نهائية.

إبراهيم وماريانو دياز

يبحث الثنائي إبراهيم دياز وماريانو دياز عن دقائق أكثر للمشاركة، خاصة الأخير الذي لم يلعب أي دقيقة هذا الموسم، بينما ظهر الأول في 40 دقيقة خلال 4 مباريات.

ويعتقد الجميع في ريال مدريد أن أفضل شيء لكليهما هو المغادرة لإيجاد وقت أكبر للعب.

دعم مميز

يعتبر ماركو أسينسيو من العناصر التي يثق فيها زيدان بشدة، وسيحظى بدور كبير مع الفريق مستقبلًا.

ويغيب أسينسيو ع الريال منذ فترة طويلة للإصابة، وعودته قبل نهاية الموسم ستمثل دعما مميزا لكتيبة زيدان.

ويأمل زيدان أن يعود أسينسيو بلياقة جيدة لدعم الفريق في المراحل الحاسمة، لكن الصحيفة أكدت أن ذلك الأمر قد يحدث في أبريل / نيسان أو مايو / أيار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لاعبون سيغادروا ريال مدريد في الشتاء) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لاعبون سيغادروا ريال مدريد في الشتاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).