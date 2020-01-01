تشيلسي يستهدف نجم كريستال بالاس

2020/01/01 | 15:37 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأربعاء، أن تشيلسي سيقدم عرضًا بقيمة 80 مليون جنيه إسترليني، لضم الإيفواري ويلفريد زاها، نجم كريستال بالاس، في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فقد وضع فرانك لامبارد، المدير الفني لتشيلسي، زاها (27 عامًا) ضمن أولوياته، لتدعيم صفوف الفريق في يناير/ كانون الثاني الجاري.

وارتبط اسم تشيلسي بمجموعة من اللاعبين، مثل جادون سانشو وتيمو فيرنر، خاصة بعد قرار رفع الحظر عنه فيما يخص إبرام صفقات جديدة.

ويرتبط زاها بعقد مع كريستال بالاس حتى عام 2023، مما يعني أن أي نادٍ يأمل في ضمه سيكون مطالبا بدفع الكثير من المال.

يأتي ذلك في ظل التعارض في التصريحات بين روي هودجسون، المدير الفني لكريستال بالاس، ورئيس النادي.

وقال هودجسون: "لا أحتاج إلى تأكيدات، نحن لا نحاول بيع ويلفريد زها".

وأضاف: "نريد أن يبقى معنا، ولا أعرف أحدًا في النادي حريص على بيع زاها".

على الجهة الأخرى، قال رئيس النادي: "بالطبع لا نعرف أبدًا من أين ستأتي العروض، وإذا حدث ذلك، فسوف يتعين على مجلس الإدارة أن يأخذها على محمل الجد".

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