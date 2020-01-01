2020/01/01 | 15:39 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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يبدو ان اقتحام السفارة الأميركية في بغداد، قد يغير مجرى العلاقة مع واشنطن، ويعيد النظر بالاتفاقية الامنية بين العراق والولايات المتحدة.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نتائج اقتحام السفارة الامريكية في بغداد | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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