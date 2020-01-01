2020/01/01 | 15:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يبدو ان اقتحام السفارة الأميركية في بغداد، قد يغير مجرى العلاقة مع واشنطن، ويعيد النظر بالاتفاقية الامنية بين العراق والولايات المتحدة.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نتائج اقتحام السفارة الامريكية في بغداد | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نتائج اقتحام السفارة الامريكية في بغداد | تقرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).