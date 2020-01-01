مستجدات الاعتصام أمام السفارة الأمريكية في بغداد

2020/01/01 | 15:43 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد نويد بهروز مراسل العالم انه لازال المعتصمون من الشعب العراقي يعتصمون امام مبنى السفارة الامريكية في بغداد من الليلة الماضية....

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