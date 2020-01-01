2020/01/01 | 16:27 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل..



رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني يصدر بيانا حول أحداث السفارة الاميركية في بغداد

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