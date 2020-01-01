العلماء يطورون ذاكرة معقدة تشبه الدماغ

2020/01/01 | 16:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجح فريق بحث دولي مشترك بقيادة المعهد الوطني الياباني لعلم المواد في تصنيع شبكة عصبية الشكل تتألف من العديد من الأسلاك المعدنية متناهية الصغر.

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