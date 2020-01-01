2020/01/01 | 16:34 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كردستان: ممثلو الدول والدبلوماسيون ضيوف العراق يجب احترامهم وحمايتهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/01 | 16:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كردستان: ممثلو الدول والدبلوماسيون ضيوف العراق يجب احترامهم وحمايتهم) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كردستان: ممثلو الدول والدبلوماسيون ضيوف العراق يجب احترامهم وحمايتهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).