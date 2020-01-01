سهيل قبلان - ​زيادة قوة المشتركة تضمن زيادة الاستقرار وانجاز السلام

2020/01/01 | 16:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سهيل_قبلان الاستقرار هو الهدف الذي يصبو اليه الانسان بكل جوارحه وتثبيته بمنحه الهدوء النفسي وبالتالي التفرغ للعمل الجسدي والروحي والابداع لكن الحكام الفائضين بالعنصرية والسعي للتوتر وسفك الدماء وتحقيق حلم ابادة العرب او ترحيلهم من وطنهم الذي لا وطن لهم سواه ما سلكوا لتثبيت الاستقرار سبيلا وبالتالي الامن والامان في كنف السلام العادل والدائم وما داموا يقيمون التخوم والحدود بينهم وبين اخوتهم في الانسانية ولا يم......

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