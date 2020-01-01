سامي الذيب - جدل حول نبوة سامي الذيب

2020/01/01 | 16:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سامي_الذيب وكثير من متابعي في الفيسبوك ومتابعي قناتي ومراسلي على عنواني الإلكتروني يلقبوني "نبينا سامي الذيب"وهذا ما يثير ضغينة واستغراب البعضفهناك من يؤمن بأن النبي محمد هو خاتم الأنبياء، ولذلك لا يحق لي أن احمل لقب نبي، ويطالبوني بإثبات نبوتي من خلال المعجزاتوهناك ملحدون لا يؤمنون أصلا لا بالله ولا بالأنبياءوهناك من يقرأ ويستمع لي لأول مرة فيحتار بأمريوالأغرب من ذلك أن ملحدين يدافعون عن......

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