2020/01/01 | 16:38 - المصدر: اليوم السابع

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجارديان: اقتحام السفارة الأمريكية ببغداد كشف ضعف واشنطن وقلة خياراتها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع اليوم السابع الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/01 | 16:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع اليوم السابع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجارديان: اقتحام السفارة الأمريكية ببغداد كشف ضعف واشنطن وقلة خياراتها) نشر أولاً على موقع (اليوم السابع) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجارديان: اقتحام السفارة الأمريكية ببغداد كشف ضعف واشنطن وقلة خياراتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اليوم السابع).